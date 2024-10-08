三星不妙！第3季獲利未達市場預期 原因揭曉

三星電子估計今年第3季營業利潤為9.1兆韓元，此數字未達市場預期。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）估計今年第3季營業利潤為9.1兆韓元，此數字未達市場預期，顯示該公司難以將市場對於AI伺服器晶片的強勁需求，來轉化為獲利。

三星電子在週二（8日）發布的初步財報中，指出公司今年第3季營業利潤為9.1兆韓元，較去年同期的2.43兆韓元，成長274.49%。

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不過這數字低於倫敦證交所集團（LSEG）旗下Smart Estimate所預期的10.3兆韓元，也低於南韓《韓聯社》旗下金融資訊子公司聯合Infomax所統計的市場預期10.3047兆韓元。

至於三星電子今年第2季營業利潤為10.44兆韓元，相較起來出現小幅衰退。

三星電子在一份聲明中指出，由於「一次性成本和負面影響」，這包含行動裝置客戶的庫存調整，以及中國記憶體公司增加傳統產品的供應，抵消了市場對於高頻寬記憶體（HBM）及伺服器等晶片的強勁需求，導致公司記憶體晶片業務的獲利下降。

三星電子預計在本月稍晚公布完整的今年第3季財報。該公司股價今年以來已下跌超過20%。

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