傑富瑞：市場對AI手機期望過高 降評蘋果

傑富瑞分析師認為，市場對於蘋果的AI手機期望過高。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傑富瑞（Jefferies）分析師表示，投資人對於蘋果（Apple）首款搭載AI（人工智慧）功能的iPhone抱有過於樂觀的預期，下調蘋果股票評級，也使得蘋果週一（7日）股價走低，收跌2.25％。

《彭博》報導，傑富瑞分析師李裕生（Edison Lee）表示，現在對iPhone 16、iPhone 17抱有很高的期望還太早，因為「缺乏實質的新功能」以及「AI有限的涵蓋範圍」都顯示出，市場對銷售成長可能出現5-10％成長的高期望不太可能實現。

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傑富瑞將蘋果股票評級從「買入」，下調為「持有」。相較於4月的低點，蘋果股價已漲約34％，其中大部分漲幅，反映出人們對AI功能將推動消費者換機、重新加速營收成長的樂觀情緒，但新機上市後的早期跡象顯示，需求好壞參半。

李裕生表示，自己注意到AI長期潛力，並將蘋果視為「唯一能夠利用自身數據提供低成本、客製化AI服務的軟硬體整合廠商」，不過，短期內AI可能仍不會成為推動因素。李裕生補充，智慧手機硬體在具備真正的AI能力之前，需要重新設計，預估可能要等到2026、2027年。

與其他大型科技公司相比，華爾街對蘋果股票的看法更加謹慎，僅65％的分析師建議買入蘋果，反觀微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）和亞馬遜（Amazon）分析師喊買的比例都接近或高於90％。

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