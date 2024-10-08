憂心中東緊張局勢 美股4大指數7日全收黑

美國股市4大指數7日全收黑，其中道瓊更重挫近400點。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於中東緊張局勢不斷激化，抑制市場對於經濟情況的樂觀情緒，加上投資人拋售大型科技股，使得美國股市4大指數7日全收黑，其中道瓊更重挫近400點。

綜合媒體報導，維德布什證券（Wedbush Securities）股票交易部門經理詹姆斯（Michael James）指出，中東衝突是美國投資者的擔憂點之一，他們擔心戰爭對經濟的實際影響，包括戰爭是否會導致油價上漲。再加上過去就業報告、颶風「海倫」造成的災害，能源價格上漲等因素，對市場表現造成影響。

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Google母公司「Alphabet」7日收盤下跌2.5%、亞馬遜大跌逾3％、蘋果下跌2.25%、Meta下跌1.87%，輝達則是上漲2.24％。此外，台積電ADR收盤上漲1.85%，收在184.51美元。

道瓊工業指數重挫398.51點或0.94%，收41954.24點。

標準普爾指數下跌55.13點或0.96%，收5695.94點。

那斯達克指數挫跌213.95點或1.18%，收17923.90點。

費城半導體指數小挫10.03點或0.19%，收5196.80點。

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