台電中油各須繳15億、19億碳費 規劃減量爭取優惠費率

台電與中油均表示，將提出自主減碳計劃以爭取碳費優惠費率。圖為台中火力發電廠。（記者廖家寧攝）

相關新聞請見︰

碳費拍板！一般費率每噸300元 優惠費率AＢ每噸各50元、100元

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部今天拍板碳費費率，一般費率以每噸300元計算。若無進行自主減碳，台電每年則要繳約15億元碳費，中油則繳約19億元，台電與中油將提出自主減量計畫，以爭取優惠費率。

請繼續往下閱讀...

台電說明，由於台電發電主要供用戶使用，基於使用者付費原則，碳費是由最終的電力使用者負擔，因此對於台電營運影響不大。

台電實際電力事業排放量是盤查登錄排放量扣除外售電力排放量（電力消費排放量），如果以一般費率每噸300元計算，統計台電的火力電廠每年須繳約15億元碳費。

台電表示，依據「自主減量計畫管理辦法」，可採行的減量措施包括轉成低碳燃料、使用再生能源、提升能效、製程改善及採行負排放技術等5大類，台電將評估各火力電廠適用的減碳措施，並提出自主減量計畫送審，以爭取碳費優惠費率。

中油表示，中油2023年溫室氣體排放量是654萬公噸，若以一般費率每噸300元計算，中油須繳納碳費達19億元。

中油表示，納管排放源已盤點減量計畫，將依期程在2025年6月30日前提出自主減量計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法