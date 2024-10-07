台新金向股東喊話：1+1大於2 股臨會支持新新併

台新金總經理林維俊（右）與新光金總經理陳恩光，向媒體說明合併之後的未來經營藍圖。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金今天出面喊話，2024年10月9日將是臺灣金融史上非常重要的時刻，台新金與新光金將在各自的臨時股東會中，討論臺灣金融史上規模最大、最重要的一場合意併購案，合併後的台新新光金控資產規模達到新臺幣8.3兆元，市值更有望達到4450億元，一躍成為臺灣第四大金控公司，籲請股東們一起支持新新併，共享未來成功的豐碩果實。

台新金表示，迎接強強聯手、攜手邁向更大未來的契機。透過合併，台新新光金控將在各方面發揮巨大綜效，為每一位股東創造價值、帶來無限潛力。

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為何呼籲小股東支持新新併？

首先，台新銀行長期以來，在銀保通路銷售表現出色，擁有豐富的保險銷售經驗以及強大的網絡資源，將為新光人壽帶來顯著的跨售效應，實現「魚幫水，水幫魚」的雙贏局面。

當台新銀行與新光人壽這樣擁有專業背景與深厚市場基礎的保險公司合併後，雙方的優勢將得以互補，達到「1+1大於2」的效果。

其次，台新銀行的銀保通路將與新光人壽專業團隊「互補合作」，提升保險銷售效能，迅速擴大市佔率，為客戶提供更全面、更完善的金融與保險解決方案，合併綜效將賦予新公司在壽險及金融產品市場中，具有無可比擬的競爭力。

另外，新新併的優點與合併綜效，更陸續獲得指標性外資機構肯定，包含為外資機構法人提供投票建議的兩大國際顧問機構ISS、Glass Lewis，均出具報告支持合併。此外，規模達數千億美元的美國第二大退休基金─加州教師退休基金（CalSTRS），以及瑞典頗具規模的AP2退休基金，也相繼宣布支持合併案，台新金控預估本次合併案將獲得相當高比例的外資支持。

除了銀行和壽險業務將因結合而快速成長，新新併也將為證券及投信業務帶來全新的發展機會與潛力，隨著大眾金融投資市場逐漸轉向證券通路，合併後提供了業務大幅擴增的契機；雙方亦將整合資源，提升投資產品的多樣性以強化競爭力、迅速擴大市場佔有率。

也就是說，成功合併後的台新新光金控在銀行、壽 險、證券三大業務領域將形成協同效應，收入結構更加均衡，銀行佔比38%、壽險佔比51%、而證券佔11%，不僅提升資產管理、貸款及存款市場的競爭力，也能大幅提高整體營運效率，為股東帶來更強的盈利動能和更大的市場影響力。

有部分人士針對還未決定是否支持新新併的新光金股東，給予可依據《企業併購法》提出異議之說法，要求公司出價收回手中的新光金控股票；然而根據過往案例，法院裁定的公平收購價格亦即「合理市價」，通常是決議合併案的股東會召開當天的公司股價，即為10月9日的新光金收盤價。

以目前新光金控及台新金控的股價走勢評估，屆時異議股東將持股賣回給新光金獲得的股款，價值將明顯低於台新金控所提出的收購條件。更何況合併案必需先通過，異議股東才能進一步要求公司收購持股，若合併案未通過，則持股的潛在損失可能更大。

台新金強調，最好的選擇是新光金股東共同支持合併案，留下來共享未來公司成長、股價獲得市場肯定的豐厚成果。

在此，台新金向台新與新光的每一位股東呼籲，合併的成功與否與股東的支持息息相關，新新併不僅僅是為了公司的成長，更是為了讓台新金控、新光金控的每一位股東能夠在未來享有更好的回報，共同迎接金金併後充滿潛力的新篇章。

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