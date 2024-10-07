智慧能源週閉幕 前5大買主依序為星日美越中

智慧能源週吸引近20萬名相關業者參觀。圖為現場儲能系統廠商展示產品。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕由外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下產業聯盟「綠能暨永續發展聯盟」（GESA），共同主辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」，圓滿閉幕。

主辦方指出，今年展覽匯聚480家企業、共1625個攤位，創歷年新高，展覽3天共吸引近20萬名相關業者參觀，合計來自19國38家買主參與，媒合場次超過130場，前5大買主來源國為新加坡、日本、美國、越南及中國。

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展覽共有6大國家館共襄盛舉，包括英國、丹麥、比利時、荷蘭、法國與加拿大館。其中，英國館由英國在台辦事處與台北市英僑商務協會攜手，率領13家英國離岸風電及再生能源領域的公司參加，展示涵蓋風電場規劃、諮詢、運維服務及先進技術。

法國館則由法國在台協會商務處協同5家法商參展，包括法國電力再生能源、東方匯理銀行及檢驗機構等企業。

響應政府今年啟動的能源轉型2.0「深度節能」規劃，能源技術服務商業同業公會與台灣節儲創能聯盟共同組成專館，集結多家業者提供先進節能技術、智慧能源管理等解決方案。

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