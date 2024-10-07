環團批碳費優惠價「比茶葉蛋便宜」 難催動企業淨零轉型

環團今天在碳費審議會前集結在環境部門口，呼籲財團停止施壓碳費價格。（記者陳嘉怡攝）

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碳費拍板！一般費率每噸300元 優惠費率AＢ每噸各50元、100元

遺憾碳費建言未被採納 經部：費率較日韓高恐衝擊企業

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〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今日完成碳費審議，一般費率起徵價每噸300元、優惠費率AB則各為50元、100元。不過，環團批評優惠費率A、B若再乘上高碳洩漏風險係數，折價後僅為10元及20元，「甚至比茶葉蛋還低」，難以催動企業淨零轉型，也與國際主要貿易夥伴碳定價價差日漸拉大，可能嚴重減損台灣產品出口競爭力。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞指出，企業如要適用優惠費率Ｂ，到2030年前只要減碳23％，其實很容易達成，要付出的減碳成本並不多，就可以得到只要一般費率三分之一的優惠費率價格。

而且若是高碳洩漏風險產業，優惠費率A、B再乘上高碳洩漏風險係數，碳費每噸只要銅板價10元及20元，「甚至比茶葉蛋價格還低」，恐將對排碳大戶釋出錯誤的價格訊號，難以催動企業淨零轉型，甚至可能對環境與產業競爭力產生反效果。

鄭泰鈞認為，碳費的精神應首重污染者付費、環境外部成本內部化，呼籲環境部儘速訂出到2030年碳費具體分階段調整時間表，且務必確保碳費價格逐年往上調升，不能以景氣波動等因素當作藉口，讓碳費價格有機會往下降。

鄭泰鈞也提到，優惠費率、高碳洩漏風險係數、起徵門檻門檻都應該制定落日條款，於2030到2035年之間全數終止，跟上國際規劃逐步汰除各類免費與碳價優惠，若台灣與國際主要貿易夥伴碳定價價差日漸拉大，恐會嚴重減損台灣產品出口競爭力。

綠色和平專案主任徐祥誠表示，每噸300元的起徵費率並無法達到減碳效果，消極的碳定價制度將使國際社會認為台灣缺乏減碳決心。一般費率過低將削弱碳費制度的有效性，企業可能將碳費視為可負擔的營運成本，選擇繳錢了事，甚至變相將成本轉嫁於消費者，而非投入資源積極減碳。另一方面，優惠費率B過低也削弱企業的減碳動機，減碳要求較高的優惠費率A形同虛設，將使碳費制度陷入減碳效果不彰且收不到碳費的窘境。

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