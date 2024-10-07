永續創投產業添新兵 能率亞洲10/15每股16元登錄興櫃

能率亞洲董事長、前駐星代表謝發達。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕能率亞洲（7777）預計下週三（15）日登錄興櫃交易，券商承銷價為每股16元，前駐星代表、董事長謝發達今日指出，能率亞洲將成為國內第2家進入資本市場的永續型創業投資公司，也是首家聚焦AI、機器人及半導體等高科技產業的專業創投，今年前8月每股盈餘（EPS）0.48元，賺贏去年每股淨損0.26元。

謝發達今天在證交所出席興櫃前業績發表會時表示，能率亞洲以創新實踐、產業轉型領航者為使命，成立至今累積投資超過46家公司，近70%成功進入資本市場，著名案例包含星宇航空（2646）、復盛應用科技（6670）、上品綜合工業（4770）、汎銓科技（6830）、與亨泰光學（6747）等。

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謝發達提到，能率亞洲除了提供資金給被投資公司，更大的價值是引介上下游業務夥伴，促成異業合作與拓展海外市場的機會，扶植被投資事業營運成長，具體成果包括協助上品綜合工業跨入長春石化供應鏈，參與亨泰光學布局 AI 近視防控平台，助力橘焱胡同取得日本高端餐飲品牌授權。

謝發達認為，能率亞洲的優勢還有藉助主要股東能率集團在日本商務交流逾60年的深厚經驗，成功鏈結日本優質企業來台投資發展，具體成果包括協助能率集團共同併購的日本汽車零件廠第一化成株式會社，以第一化成控股（IKKA-KY，2250）來台掛牌，創下日本企業在台上市首例，也藉由第一化成平台，進而帶動其他台灣公司進入日本汽車供應鏈的機會。

隨著AI時代的來臨，謝發達看好能率亞洲恰逢其時地轉型為永續型創投公司，在原先既有的半導體、航太、新能源車、生技醫材及傳統產業的投資領域中，由AI及機器人為核心，打造AI投資產業生態圈，現已攜手緯創（3231）旗下雲端服務商緯謙科技，在金融、醫療及5G通訊領域，提供多元雲端服務。

今年前9個月，能率亞洲帳上投資總金額達12.58億，旗下創投資金有32%挹注至新能源車領域，傳產25%，航太15%，醫材13%，半導體9%，運動服飾6%；國內產業佔7成、海外3成；22%被投資公司處於創建期，78%為擴充期，後續將強化日本、美國投資團隊，為國內產業發展與股東報酬創造最大價值。

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