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不是掃地機器人！IDC：這款智慧家庭產品最熱賣

2024/10/07 19:05

智慧家庭產品風行，不少消費者添購具備連網功能的家庭監視器、掃地機器人、智慧音箱、智慧電視等產品。（資料照，本報合成）智慧家庭產品風行，不少消費者添購具備連網功能的家庭監視器、掃地機器人、智慧音箱、智慧電視等產品。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕近年來智慧家庭產品風行，不少消費者添購具備連網功能的家庭監視器、掃地機器人、智慧音箱、智慧電視等產品，也有不少3C家電也走入智慧領域，根據國際數據資訊（IDC）調查，目前眾多智慧家庭當中，出貨量成長幅度最大的是家庭監視器，衰退情形最明顯的則是智慧音箱。

IDC指出，智慧家庭產品因換機週期較長，以及成熟市場的產品滲透率較高，預估今年整體出貨量為8.923億台，與去年相較僅微幅成長0.6%，不過，明年可望在新興市場力挺，以及人工智慧、自然語言技術導入之下，出貨量達9.311億台、年增4.4%。

IDC觀察，目前各項智慧家庭產品當中，尚未有明確分類的產品類別約佔整體30.4%，就成長性而言，以安全監控為訴求的智慧攝影機動能最佳，今年的出貨佔比達到27.3%，僅次於影音娛樂產品的30.2%，且高於智慧揚聲器的9.8%、智慧真空吸塵器的2.2%。

IDC分析，由於終端消費者近年來的安控需求持續提升，除了購入智慧攝影機之外，也會尋求雲端儲存、人工智慧等加值型訂閱服務，預估明年在整體智慧家庭產品當中的佔比將年增0.4個百分點，優於掃地機器人（年對年持平）、智慧音箱（年減1.2個百分點）、影音娛樂產品（年減4.2個百分點），其他類型的產品比重合計將提升4.9個百分點。

IDC表示，儘管智慧音箱（揚聲器）過去作為智慧家庭市場的焦點產品，但今年出貨量將大幅年減8.8%，明年也僅小幅成長0.7%，隨著雲端服務供應商谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）導入自然語言技術，此類產品正朝著簡約實用的方向發展，而非設置更多觸控螢幕或攝影鏡頭。

IDC認為，未來人工智慧技術可望成為智慧家庭產品的賣點，以掃地機器人為例，現階段已有許多品牌廠掌握地圖繪製技術，並推出不同價格的產品，後續的重點將聚焦採用AI增進物體辨識能力，並強化吸塵以外的拖地功能。

整體來看，IDC看好未來4年，新興市場的崛起、人工智慧技術的持續普及，以及智慧電視等成熟產品的換機潮，都將成為推動智慧家庭市場成長的主要因素，預估2028年此類產品的全球出貨量上看11億台，2024年至2028年的年均複合成長率（CAGR）將達到5.6%。

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