林伯翰控吳東亮違反金金分離 新勝及新光實業駁斥

反對新新併的新光金大股東林伯翰指控台新金控董事長吳東亮違反金金分離。（資料照，記者王孟倫攝）

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新光大股東林伯翰再批「新新併」 台新金林維俊3點回擊

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金控和台新金控將於本週三召開臨時股東會表決合併案，反對新新併的新光金大股東林伯翰今對外公布關鍵音檔，指控台新金控董事長吳東亮違反金金分離；對此，新光金大股東-新勝公司和新光實業表示，依法行使提名、選舉並參與表決，是法人股東的權利。

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林伯翰今公布新勝公司去年8月董事會的音檔，內容顯示新柏公司所指派的新光金4位股東，是由吳東亮授意，而吳東亮身為台新金董事長，已違反金金分離。

對此，新勝公司和臺灣新光實業公司表示，林伯翰無視法律規範，再次惡意扭曲事實以煽惑市場，擾亂市場秩序，嚴重戕害新光金控股東權益。

新勝和新光實業嚴厲譴責林伯翰，指控林是惡意抹黑滋事、破壞金融秩序，表示將一併委由律師依法嚴正處理，絕不寬貸。

新勝和新光實業強調，身為新光金控的法人股東，依法行使提名、選舉並參與表決的權利，屬於股東平等享有的固有權，且得就合併事項於董事會及股東會行使表決權，與金金分離的行政監管完全無涉。

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