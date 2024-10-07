遠東醫電攜手新光醫院 加速國際醫療落地緬甸

遠東醫電與新光醫院合作布局國際醫療，由遠東醫電董事長鄧俊男（左）與新光醫院副院長洪子仁代表簽署合作備忘錄。（遠東醫電提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內專注於醫療服務平台的遠東醫電科技將攜手新光醫院合作發展國際醫療，昨日由遠東醫電董事長鄧俊男、新光醫院副院長洪子仁於緬甸仰光共同簽署合作備忘錄。未來雙方將聚焦於國際醫療應用等相關領域，加速國際醫療服務及跨機構醫療資訊交換平台落地，這也是遠東醫電首度將智慧醫療服務觸角拓展至緬甸，使東南亞市場版圖再添新頁。

鄧俊男表示，東南亞地區是不容忽視的市場，期待雙方合作，深化國際醫療服務與科技的結合，開創國際醫療市場。遠東醫電自2021年起進軍東南亞市場以來，國際醫療會診服務平台已陸續打入菲律賓、馬來西亞、越南、印尼、泰國、寮國等地，如今與新光醫院攜手合作前進緬甸，使遠東醫電的國際醫療會診服務平台再下一城。

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截至目前為止，遠東醫電已與40家醫療院所合作，使國際醫療會診服務平台遍布台、美、歐、澳、日、韓、東南亞等共15國，未來仍竭力拓展至中東、新加坡等國，期能擴大國際醫療市占率。

洪子仁則表示，將以醫帶產，運用新光醫院品牌，以新光代訓醫師、病友及當地僑胞、台商為主軸拓人脈，搭建「醫療產業平台」，攜手遠東醫電集團仰光拓銷，打造台灣醫療Taiwan Medical卓越品牌，將台灣新光醫院醫療軟實力結合遠東醫電多年國際醫療服務平台及旅遊E指通產品，推動台灣醫療品牌，共同推動發展緬甸及其他東南亞國家，提供跨國企業優質的國際醫療服務轉介及精準醫療服務。

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