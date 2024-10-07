碳費拍板 工總籲台版CBAM儘早上路

工總表示，碳費費率仍然偏高，對產業仍可能造成沉重負擔，也未與台版CBAM同步。（記者廖家寧攝）

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碳費拍板！一般費率每噸300元 優惠費率AＢ每噸各50元、100元

〔記者廖家寧／台北報導〕環境部今天召開第6次碳費費率審議會，建議費率每噸300元起跳。工總表示，仍然偏高，對產業可能造成沉重負擔，也未與台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制）同步，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

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工總表示，各個產業在碳費負擔能力上有所差異，加上景氣循環，以及產業執行減量措施也需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。

工總表示，建議費率中，一般費率每公噸300元，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B每公噸100元，「仍然偏高」，不利於產業低碳轉型。

工總指出，歐碳費制度設計不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，碳費費率偏高，加上基本工資、電費等成本同步調升，對產業形成沉重負擔。政府在最後決策前，應對個別產業的承受能力及物價上漲的影響，做全盤性評估。

工總表示，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，無異於鼓勵進口國外高碳排產品，不但傷害台灣相關產業，更無助國內達到淨零碳排的目標。因此，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

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