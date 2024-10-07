兩座E-dReg儲能案場明年完工 熙特爾力拼創新板

熙特爾董事長林聖澤（左）與總經理陳伯勳（右）預計10月中旬可登錄興櫃掛牌交易。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕能源股再添新兵！熙特爾新能源（7740）今日宣布，9月18日已提出申請登錄興櫃，並送申報補辦股票公開發行，預計10月中旬可登錄興櫃掛牌交易，董事長林聖澤表示，兩座E-dReg儲能案場容量高達200MW，今年第四季開始動工、預計明年完工，將大幅挹注營收獲利，明年力拼創新板掛牌，期待後年能夠轉上市。

熙特爾主力產品為儲能系統，具備軟硬整合能力，提供自電池至操作平台的一條龍整合服務，今年上半年營收1.17億元、年成長66.5％，雖然上半年呈現虧損，不過，由於案場相關進度集中於下半年認列，林聖澤認為今年全年仍有機會轉虧為盈。

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他也表示，熙特爾目前有兩座大型E-dReg儲能案場在手，每座案場容量為100MW，預估2025年底前完工，營收將隨完工進度將於今、明年陸續認列，可有效挹注營收獲利，期待明年能繳出亮麗成績單。

總經理陳伯勳也指出，熙特爾將把發展重心轉移至成長空間更高的表後儲能應用，如AI用電、工商用戶、動能應用、虛擬電廠等高成長潛力應用領域，未來延伸至工業或家用儲能；未來還將台中建置電池產線2條、虛擬電廠展示中心1座，產線初期以滿足台灣客戶需求為主，未來目標拓展至海外客戶，目前鎖定加拿大、美國、日本等地區客戶。

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