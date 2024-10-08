晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

宏國白蝦對台出口暴跌近7成 蝦農悲嘆55年來最悽慘

2024/10/08 07:11

台宏外交關係生變後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，重創當地白蝦養殖業。（示意圖，法新資料照）台宏外交關係生變後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，重創當地白蝦養殖業。（示意圖，法新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去年與台斷交後，轉與中國建交，中國迄今只買了36噸白蝦，價格還比台灣低5成，台灣在外交關係生變後，採購量也大暴跌，當地蝦農苦不堪言。統計顯示，宏國今年第三季白蝦出口量萎縮25%，對台出口雪崩近7成，宏國蝦農及水產出口商面臨55年來最悽慘的窘況。

宏媒7日報導，在台灣市場及墨西哥市場萎縮下，宏國第三季白蝦出口量降至4539萬8240磅，較去年同期下滑25.2%。宏國蝦農和出口商正在經歷 55 年來最糟糕的時刻。

宏國水產養殖協會（Andah）理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）解釋，今年第三季對台出口的白蝦銳減至660萬6853磅，減幅67.6%；同期，對墨西哥出口降至1182萬7699磅，年減29.7%。

幸好，對歐盟出口量增加，稍微抵銷台灣市場萎縮的慘況。統計顯示，第三季對歐盟出口為1623萬9560磅，年增29%，歐盟取代台灣成為宏國白蝦第一大市場。

宏國蝦產業高層一致認為，去年3 月卡蕬楚（Xiomara Castro）政府宣布與台斷交，重創蝦農。台灣從宏國最大白蝦出口市場，現在已退居到第4名，雖然宏國仍將白蝦出口到台灣，但要課徵20%的關稅（因為台宏自由貿易協定終止）。

Andah執行長阿馬多（Javier Amador）感嘆，在台灣市場立足是歷經十年的努力，如今因政府與中國建交，「宏國已經失去台灣市場了」。

宏國蝦農抱怨，中國不僅採購量少，價格也低廉。（示意圖，取自中國社交平台）宏國蝦農抱怨，中國不僅採購量少，價格也低廉。（示意圖，取自中國社交平台）

蝦農還抱怨，宏國與中國建立外交關係以及與該國貿易協定談判拖延，對白蝦養殖業產生嚴重的衝擊，因為目前為止，中國只買了2個貨櫃（36噸）白蝦。

南方中小型水產養殖戶協會（Apemasur）主席克魯茲（Wilmer Cruz）表示，政府宣稱中國會買蝦，許多業者在獲得政府財政支持後開始養殖白蝦，如今不僅沒有市場，中國報價還很低廉，蝦農只能以低價出售。

由於水產養殖業已陷入困境，宏國政府已批准透過國家農業發展銀行（Banadesa）為中小型水產養殖戶提供融資，利率為7%。對此，阿馬多呼籲，政府的紓困措施必須全面性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財