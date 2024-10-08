宏國白蝦對台出口暴跌近7成 蝦農悲嘆55年來最悽慘

台宏外交關係生變後，台灣對該國白蝦購買量大幅下滑，重創當地白蝦養殖業。（示意圖，法新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯去年與台斷交後，轉與中國建交，中國迄今只買了36噸白蝦，價格還比台灣低5成，台灣在外交關係生變後，採購量也大暴跌，當地蝦農苦不堪言。統計顯示，宏國今年第三季白蝦出口量萎縮25%，對台出口雪崩近7成，宏國蝦農及水產出口商面臨55年來最悽慘的窘況。

宏媒7日報導，在台灣市場及墨西哥市場萎縮下，宏國第三季白蝦出口量降至4539萬8240磅，較去年同期下滑25.2%。宏國蝦農和出口商正在經歷 55 年來最糟糕的時刻。

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宏國水產養殖協會（Andah）理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）解釋，今年第三季對台出口的白蝦銳減至660萬6853磅，減幅67.6%；同期，對墨西哥出口降至1182萬7699磅，年減29.7%。

幸好，對歐盟出口量增加，稍微抵銷台灣市場萎縮的慘況。統計顯示，第三季對歐盟出口為1623萬9560磅，年增29%，歐盟取代台灣成為宏國白蝦第一大市場。

宏國蝦產業高層一致認為，去年3 月卡蕬楚（Xiomara Castro）政府宣布與台斷交，重創蝦農。台灣從宏國最大白蝦出口市場，現在已退居到第4名，雖然宏國仍將白蝦出口到台灣，但要課徵20%的關稅（因為台宏自由貿易協定終止）。

Andah執行長阿馬多（Javier Amador）感嘆，在台灣市場立足是歷經十年的努力，如今因政府與中國建交，「宏國已經失去台灣市場了」。

宏國蝦農抱怨，中國不僅採購量少，價格也低廉。（示意圖，取自中國社交平台）

蝦農還抱怨，宏國與中國建立外交關係以及與該國貿易協定談判拖延，對白蝦養殖業產生嚴重的衝擊，因為目前為止，中國只買了2個貨櫃（36噸）白蝦。

南方中小型水產養殖戶協會（Apemasur）主席克魯茲（Wilmer Cruz）表示，政府宣稱中國會買蝦，許多業者在獲得政府財政支持後開始養殖白蝦，如今不僅沒有市場，中國報價還很低廉，蝦農只能以低價出售。

由於水產養殖業已陷入困境，宏國政府已批准透過國家農業發展銀行（Banadesa）為中小型水產養殖戶提供融資，利率為7%。對此，阿馬多呼籲，政府的紓困措施必須全面性。

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