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台積電提高先進晶圓價格 「IT通膨」擔憂加深

2024/10/07 17:23

主導大部分尖端製程市場的台積電提高晶片價格範圍。（彭博）主導大部分尖端製程市場的台積電提高晶片價格範圍。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有消息稱台積電計畫將2奈米製程晶圓的價格定在每片3萬美元以上。對此，韓媒朝鮮日報指出，台積電持續提高半導體生產價格，引起市場對「IT通膨」的擔憂。

台積電將把明年開始量產的2奈米製程的生產價格從3奈米的1.5倍提高到最高2倍。主導大部分尖端製程市場的台積電不斷提高價格範圍，將在「幾乎沒有競爭對手」的市場中最大化自身的利潤率。

考慮現有最先進的3奈米製程每片晶圓價格約為18000至20000美元，有人猜測價格可能會上漲1.5至2倍。因此，人們擔心整個市場的「IT通膨」將加深，包括人工智慧（AI）資料中心以及智慧型手機和個人電腦，這都是2奈米晶片的主要需求。2奈米製程相比3奈米性能提升10-15%，電源效率提升25-30%，業界的反應是半導體生產成本過度飆升。

台積電計畫於今年第1季和第3季開始運作最先進的2奈米工廠P1和工廠P2，這些工廠正在台灣南部高雄的科學園區建造。配備2奈米生產製程的第3廠（P3）已於上個月開始興建。2奈米原型的量產已經開始，並已與主要客戶簽訂了明年開始批量生產的合約。

台積電繼去年的4奈米製程後，在今年晶圓代工最大戰場的3奈米製程上，拿下輝達、超微、英特爾、高通等客戶的量產，完成了尖端製程的壟斷格局。由於唯一的競爭對手三星電子的3奈米製程因性能和良率問題而被市場忽視。

韓媒引述專家表示，開發2奈米製程的成本約為100萬美元，預期台積電的漲價還會持續，漲價帶來的生產利潤也有望超過60%的水平。去年8月，台積電也將3奈米和5奈米製程的生產成本提高8%。隨著輝達和超微訂單的增加，晶片價格也隨之上漲。

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