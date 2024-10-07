台股ETF受益人達984萬再創高 00919挑戰百萬人氣王

近一周受益人數單檔表現，有37檔受益人數增加，其中以00919群益台灣精選高息ETF增加7890人居冠，人數來到98.8萬人。（資料來源：CMONEY）

〔記者卓怡君／台北報導〕台股ETF受益人數上周再度創下新高，繼續朝千萬人大關邁進。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加3萬9683人，來到984萬4049人，再度創下歷史新高。

進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有37檔受益人數增加，其中以00919群益台灣精選高息ETF增加7890人居冠，人數來到98.8萬人，有機會挑戰百萬人大關，00919蟬聯台股ETF受益人5周人氣王。

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群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。近期中國開始降準兩碼，加上下調房貸利率導致中國股市大漲，台股預期在美國選舉前將為區間整理。

謝明志分析，台股緩步墊高已過季線，且均線大多呈現多頭格局，MACD持續翻紅擴大。台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率34%，具一定底氣。在基本面與資金面皆有利股市之下，台股有望維持震盪向上的格局，若盤勢回檔，建議可採取逢低買進策略。

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