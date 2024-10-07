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中國消費降級衝擊旅遊 業者嘆：史上最慘黃金週

2024/10/07 17:38

中國消費降級影響旅遊，一些業者感嘆經歷最慘淡黃金週。（歐新社）中國消費降級影響旅遊，一些業者感嘆經歷最慘淡黃金週。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國官媒新華社依據中國交通運輸部數據推測，十一長假跨區人員流動量將達19.4億人次，反映旅遊熱況。不過，對許多旅遊業者而言，現實講述了相當不同的故事，一些業者感嘆，這是「有史以來最慘的」旅遊旺季，有些業者的業績甚至遠比疫情黑暗時期還低。

南華早報報導，從事高檔旅遊的中國旅行社Dear Voyage營運長官文露（音譯）說，「我從未看過『黃金週』的業績如此慘淡，比淡季最門可羅雀時還慘」。他補充，中國各地的旅行社都有著相同的失望情緒。

報導說，傳統上，中國的黃金週到處人滿為患，遊客如織，然而今年該繁榮的表象流露消費支出疲軟的深層危機，許多遊客在更廣泛的經濟不安中，不願打開錢包消費。

中國海南三亞的旅行社業者沈倩愉（音譯）說，「多數飯店在黃金週期間沒有漲價，然而訂房率僅達去年的60%至65%，約為2019疫情前的一半」。

中國官方旅遊數據總是呈現一片繁榮景象。根據中國文旅部，9月中旬的中秋節3天假期，本土旅遊達1.07億人次，較2019年同期成長6.3%，旅遊支出總額510億人民幣，較2019年成長8%。人均支出477元人民幣，相較之下，2019年為450元人民幣。

中國國家鐵路集團數據也顯示，今年7、8月62天的暑假期間，全國鐵路運輸載客量達8.87億人次，創下紀錄，較1年前增加6.7%。主要國內航空公司也公佈，夏季航班與乘客數上升。

官文露說，「旅遊業者從不看這些統計數據，因為我們無法理解這些數據是怎麼來的，你越是看它，你就越覺得自己很蠢」。

在暑假期間，貴州、新疆維吾爾自治區、甘肅、陝西、青海與寧夏回族自治區全都呈現亮眼的旅遊數據。旅遊業刊物「旅遊地帶」創辦人張浩希（音譯）說，遊客對雲南的興趣也很高，但消費支出降級已影響旅遊業整體情緒。

他說，「第一線市場的跌宕起伏與宏觀經濟的所謂繁榮敘事形成尖銳對比」。根據他對旅行社的調查，青海1家高級賓館在十一黃金週期間的住房率僅30%。

儘管中國當局推出一連串刺激措施，但中國消費降級的趨勢加劇。官文露說，「人們認為新疆到處都是人，但新疆有無數的賓館正排隊出售，更別提雲南的麗江與大理。我認為沒有比這更艱難的了」。

他補充，「現在極度艱難，疫情期間，業者可以接受，因為那個階段被認為是不可抗力的，人人都知道這是無法控制的，許多生意以最低成本運作。然而現在，我們以全額成本營運，因此對許多業者而言，情況沒有比疫情期間好多少」。

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