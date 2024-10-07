樺漢9月營收寫同期新猷 創下史上最強第3季

樺漢（6414）9月營收128.94億元，月減1.3%、年增19.1%，為歷史同期新高。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）9月營收128.94億元，月減1.3%、年增19.1%，為歷史同期新高；第3季營收377.21億元，季增3.85%、年增25.9%，寫下歷史單季新猷；今年前3季營收累計為1067.6億元、年增22.1%，創下歷史同期新高。

觀察樺漢旗下3大事業體9月營收表現，工控設計24.85億元、年增 18.9％，品牌通路 51.26 億元、年增 34.3％，系統整合 52.83 億元、年增 7.5％；其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達14.46億元，月增3.6％、年增21.8％。

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樺漢表示，9月營收主要受惠於全球智慧製造、軍工設備、鐵道專網、 網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶持續性的設備更新與服務需求，集團的 ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案更以導入AI技術，應用於能源裝置、建築智慧管理、ESG節能減碳等領域，不斷攜手客戶開發新專案。

樺漢指出，集團近期與美系客戶NCR，以及新加坡重要投資夥伴NERA重組策略合作關係，深度整合產品、技術與通路，擴大工業物聯網（IIoT）、人工智慧、資訊安全、雲端數據中心與嵌入式技術的應用範圍，加速布局全球市場，持續良好的訂單能見度，除了樂觀看待今年營收將達歷年新高，未來3年營收也將逐年成長雙位數百分比。

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