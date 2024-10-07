晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

臻鼎9月營收月增8.55％ 歷年同期次高

2024/10/07 16:18

臻鼎9月營收月增8.55%。（記者卓怡君攝）臻鼎9月營收月增8.55%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）公佈9月合併營收為193.37億元，年增8.47%，月增8.55%，為歷年同期次高，第3季合併營收達506.09億元，年增20.73%，季增56.15%，創下歷年同期新高，累計1至9月營收達1155.31億元，年增19.10%，達歷年同期次高。

臻鼎表示，9月營收保持年增與月增趨勢，其中行動通訊與車載/伺服器/基地台分別創下歷年同期新高，IC載板營收亦續創單月歷史新高。整體而言，第3季營收刷新歷年同期新高紀錄。如公司先前預期，下半年是行動通訊客戶新品出貨高峰，在旺季效應下，整體營收與產能利用率預期都將攀升。

此外，臻鼎亦積極參與全球一線客戶各類AI終端裝置的新品開發，包含近期亮相的新款虛擬實境（VR）裝置、智慧眼鏡、及擴增實境（AR）眼鏡，臻鼎皆是相關PCB的主 要供應商。

臻鼎強調，隨著各類AI終端裝置設計更趨複雜，將帶動臻鼎各式PCB產品規格升級與用量提升，強化公司在高階PCB的全球領導地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財