臻鼎9月營收月增8.55％ 歷年同期次高

臻鼎9月營收月增8.55%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）公佈9月合併營收為193.37億元，年增8.47%，月增8.55%，為歷年同期次高，第3季合併營收達506.09億元，年增20.73%，季增56.15%，創下歷年同期新高，累計1至9月營收達1155.31億元，年增19.10%，達歷年同期次高。

臻鼎表示，9月營收保持年增與月增趨勢，其中行動通訊與車載/伺服器/基地台分別創下歷年同期新高，IC載板營收亦續創單月歷史新高。整體而言，第3季營收刷新歷年同期新高紀錄。如公司先前預期，下半年是行動通訊客戶新品出貨高峰，在旺季效應下，整體營收與產能利用率預期都將攀升。

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此外，臻鼎亦積極參與全球一線客戶各類AI終端裝置的新品開發，包含近期亮相的新款虛擬實境（VR）裝置、智慧眼鏡、及擴增實境（AR）眼鏡，臻鼎皆是相關PCB的主 要供應商。

臻鼎強調，隨著各類AI終端裝置設計更趨複雜，將帶動臻鼎各式PCB產品規格升級與用量提升，強化公司在高階PCB的全球領導地位。

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