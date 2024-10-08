加權指數週一（7日）漲399.85點，收2萬2702.56點。（資料照）

1.台股週一（7日）在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）3王開盤上攻帶動下，指數開盤漲176.53點，以2萬2479.24點開出。指數開高走高，台積電盤中一度觸及1010元，指數觸及22719點，不過，在塑膠、水泥、貿易百貨、航運等類股拖累下，終場指數漲399.85點，收2萬2702.56點。

2.研調機構集邦科技（TrendForce）發佈10月上旬面板報價預測，根據調查，由於中國面板廠在十一長假執行減產操作奏效，加上中國推出家電以舊換新政策帶動，10月電視面板報價可望轉為持平，擺脫上一季度需求下滑、價格全跌窘境。

請繼續往下閱讀...

3.晶圓代工廠聯電（2303）公佈自結9月份合併營收189.42億元，掉落200億元大關以下，月減8.24％、年減0.58％，創同期第3高；第三季營收為604.83億元，季增近6.5％，創近7季以來新高；1到9月累計營收為1719.16億元，年增2.59％。

4.智邦（2345）9月合併營收首度破百億元大關，達100.47億元，月增6.69%，年增33.69%，續創歷史新高，累計1- 9月合併營收714.52億元，年增14.82%，創歷年同期新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法