威剛9月營收32.54億元 近5個月新高

威剛董事長陳立白。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體合約價續揚及現貨市場逐步回穩，記憶體模組大廠威剛（3260）今公布9月營收32.54億元，月增7.43%，為近5個月以來新高；第三季營收為93.36億元，雖滑落到百億元以下且為近4季新低，但年增8.66%；公司預期第四季業績將優於第三季，全年度營收將再度挑戰400億元以上，全年毛利率也可望續創歷史新高。

威剛表示，9月營收32.54億元之中，SSD月營收達13億元，創下3年多以來新高；累計今年前三季營收年增逾3成達302.46億元。

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展望後市，威剛認為，第四季DRAM合約價仍將穩健發展，加上現貨市場庫存逐步消化後，第四季可望出現一波回補庫存需求，SSD需求也相對穩健，在價格與出貨量雙重推動下，公司預期第四季業績將優於第三季，全年度營收將再度挑戰400億元以上，全年毛利率也可望續創歷史新高。

威剛董事長陳立白表示，9月下旬部分現貨市場波動已轉趨穩定，客戶備貨動能也漸入佳境，推動公司SSD產品出貨明顯回溫，不僅單月產品營收月成長24%，也攀上2021年6月以來單月高點。若以9月產品結構而言，SSD躍居第一大產品線，營收占比達39.96%，DRAM以占比39.5%落居第二大產品線，記憶卡、隨身碟及其他產品為20.54%。

威剛第三季營收為93.36億元，年增8.66%，其中，DRAM模組營收比重達46.19%，SSD占比35.96%，記憶卡、隨身碟與其他產品17.85%。今年前9月營收為302.46億元，年增33.44%。DRAM模組產品仍為公司第一大產品線，營收貢獻比重為45.36%，其次SSD占比29.49%，記憶卡、隨身碟及及他產品比重25.15%。

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