川普若當選 恐使美國國債膨脹7.5兆美元

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump，右）角逐美國總統。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國非營利公共政策組織「聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget，CRFB）」在最新發布的研究報告指出，若川普（Donald Trump）贏得2024美國總統大選，美國政府未來10年負債金額恐將膨脹7.5兆美元（約新台幣241.5兆元）。

綜合媒體報導，CRFB 7日發布研究報告指出，美國下一任總統上任後，將面臨嚴重財政挑戰，當中包括創紀錄的債務、龐大的結構性赤字、高漲的利息負擔以及關鍵信託基金計畫即將破產的隱憂，且美國龐大、不斷增長的國債，恐將減緩美國經濟成長、提高利率和支付水準、削弱美國國家安全、侷限政策選擇性，並增加財政危機的風險。

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CRFB指出，根據對川普以及民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的稅收和支出計劃的綜合分析發現，不管是川普或是賀錦麗當選，都可能進一步增加美國赤字和債務，但若是川普當選總統，美國未來10年的債務增幅將是賀錦麗的2倍。

研究報告顯示，如果川普當選總統並兌現其在競選的承諾，包括進一步為企業減稅，增加軍事開支，加強邊境安全，擴大驅逐出境和移民執法等政策，估計到2035年之前，將使美國債務增加7.5兆美元；而若是對手賀錦麗當選總統，並兌現其提出的擴大稅收抵免、增加對兒童和家庭的資助、降低醫療保健和住房成本，但提高企業和高收入家庭的稅收等政策，估計同期將使美國債務增加3.5兆美元（約新台幣112.7兆元）。

報導指出，根據國會預算辦公室（CBO）先前估算，美國國家債務目前佔國內生產毛額（GDP）的99%，若當前政策不變，預計2035年美國國家債務佔GDP比率將攀升至125%。

CRFB預測，川普的經濟政策將在2035年將美國債務佔GDP的比例推至142%，相當於GDP的17%；而賀錦麗的經濟政策將在2035年將美國債務推至GDP的133%，相當於GDP增幅的8%。

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