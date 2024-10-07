東陽第3季合併營收63.15億元 創同期歷史新高

汽車零組件大廠東陽（1319） 9月自結合併營收21.71億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件大廠東陽（1319） 今天公布9月自結合併營收21.71億元，較去年同期成長1%；第3季合併營收達63.15億元，較去年同期成長3%，雖受海運缺艙、缺櫃、高運價影響，仍創史上淡季最強。

東陽累計1~9月合併營收186.75億元，較去年同期累計成長8%，創歷史同期新高。

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東陽AM（售後服務）事業9月自結合併營收16.18億元，較去年同期成長8%，1~9月累計合併營收139.09億元，較去年同期成長10%，雙雙創同期新高。

OEM（委託代工）事業9月自結合併營收5.53億，1~9月累計合併營收47.66億元，較去年同期成長1.5%，創6年來同期新高。

迎接第4季車用零件旺季，東陽本廠今年擴增的鈑金、塑膠部品生產線即將完工，投入生產，確保旺季產能充足，滿足客戶訂單需求。

看好後續市場，東陽佈局10萬坪土地，已展開建廠計畫，並持續覓地，滿足東陽3~5年長期發展需求，助攻業績持續向上。

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