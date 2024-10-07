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名師解盤》黃文清：資金輪動避免追高

2024/10/07 15:13

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

今天台股大漲，當然最主要原因是因為上週五美國科技股開始回升，尤其大家對於AI市場的期待，尤其是10月17號台積電的法說，似乎仍舊是給予比較高度的期待。所以反映在科技類股上面，我們看到一些AI個股，從今天的表現可以看得出來，明顯開始回升，強力反彈。

在傳產類股的部分，短線上看起來，原物料的個股漲幅也相當大，未來是有可能持續震盪，最主要是關注未來在中國的政策上面，能不能有更進一步的激勵方案出爐，否則的話，我們還是覺得在這個高檔整理過程當中，還是不要過度追高，採取低接的方式即可。

所以，原則上10月份行情，我們還是覺得在資金輪動的過程當中，一方面科技類股這邊，有財報的正面利多，另一方面在原物料族群又有中國政策加持，但是要留意的是，漲多之後震盪的過程，避免追高，我想這是在未來可能要留意的一些重點。

原則上，這次財報，尤其日前輝達執行長黃仁勳也特別提到，B系列AI晶片還是需求強勢，雖然蘋果手機的銷售並沒有特別亮眼，但如果能夠維持一定的銷售量，整體來看的話，第4季的展望乃至明年的展望，就相對可以比較樂觀。可以選擇GB200營收佔比比較高的AI伺服器、AI晶片相關的族群，其他像是先進封裝的設備今天相對表現強勢，尤其明年產能會倍增的情況之下，相關設備廠的營運也值得大家特別留意。

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