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台達推進工業自動化業務 斬獲歐系客戶智慧製造專案

2024/10/07 13:10

電源供應器大廠台達電（2308）持續推進工業自動化業務版圖。（資料照）電源供應器大廠台達電（2308）持續推進工業自動化業務版圖。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續推進工業自動化業務版圖，宣布斬獲歐洲新專案，旗下機電事業群歷時5個月打造先進原型設備，並通過西班牙製盒設備供應商Tecnobox認證，最終將智慧製造整合型解決方案導入客戶產線。

台達電歐洲新客戶Tecnobox位於西班牙東部地區，產品為自主開發的紙箱製造設備，藉由生物可分解材質代替聚酯、金屬原料，符合歐盟永續政策，在過去疫情期間，由於眾多產業受到封控衝擊，Tecnobox面臨出貨中斷的挑戰，進而開始強化設備運作效率，目標提升市場滲透率，因此相中台達電的工業自動化解決方案。

台達機電事業群指出，當時Tecnobox 指定供應商客製化2種製盒設備的控制架構，需分別符合每小時達到3000件、1萬件的產能要求，並同時最佳化特殊規格產品的製造效能，還要整合馬達驅動、網路通訊等功能，台達運用旗下智能製造解決方案打造的原型設備最終通過客戶認證，順利奪下訂單。

台達電EMEA（歐洲、中東和非洲）區事業單位觀察，此次向Tecnobox輸出的生產設備與客戶先前使用的機台相比，電控配成本約減少25%，增進客戶的營運效率與與市場可靠度，雙方除了建立穩固的夥伴關係，也為集團在歐洲邁出成為工業自動化知名品牌的重要步伐。

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