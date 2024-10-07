陳玉珍自稱「金門坦克」 揚言本會期一定通過財劃法

立法院財政委員會今再度召開財劃法公聽會。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今召開「財劃法修正草案」公聽會，國民黨籍財委會召委陳玉珍自稱「金門坦克」，即使財政部不提版本，本會期也要通過財劃法修法。財政部長莊翠雲則重申，財劃法修法攸關財政資源重新分配，須審慎研議，否則將是另一分配不均的開始。

藍白陣營推動「財劃法」修法，要求財政部於本會期開議前提出修正草案；財政部送交立法院報告指出，因地方意見分歧，還要凝聚共識，尚無法提出草案。國民黨立委賴士葆今批評，財政部以「地方意見差異大」為由不提出修正草案，是藐視財委會決議。民眾黨立委黃珊珊也表示，財政部未提出修法草案，非常鄉愿且不負責任。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委李坤城則表示，目前立委提出的「財劃法」修正草案有20多個版本，從增加300多億元到5700多億元，顯見立委本身都意見不一。他表示，只討論「財劃法」是不足的，「地方制度法」應一併討論；若按國民黨版本，統籌稅款將突破兆元，地方政府有準備好要做什麼嗎？錢增加責任有沒有跟著調整，會不會蚊子館等不必要的設施又出現？中央政府財政韌性如何維持？

與會學者專家也是意見不一。成功大學經濟系教授蔡群立認為，當前財政收支劃分目標皆以國家整體性謹慎考量，因此垂直分配調整應該不是當務之急。政治大學財政系教授賴育邦表示，政府支出原本有往地方分權的趨勢，但前幾年因為疫情的關係又開始逆轉，除疫情外，譬如全球暖化議題也須由中央統籌因應，因此中央要保留相當程度的預算以因應全球化的挑戰。政治大學財政系教授羅光達則認為，應先解決不足問題，再考慮不均現象，因此統籌稅款的稅源應以國稅為主。

莊翠雲強調，對立法院及財委會決議一向尊重及重視，針對「財劃法」修法，8、9月兩度邀集地方政府討論有初步成果，但地方對節流努力、再生能源及污染防治等指標及以分配指標權重仍有分歧，還要努力縮小歧見。她說，財政收支劃分調整攸關財政資源重分配，事權劃分也要明確，才能有合理調整機制，且除考量地方財政需求，中央財政也要維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化、氣候變遷等不時之需。

主計總處則表示，精省後中央承接收入也承接支出，財源淨減少1300多億，中央沒有獲益；且中央持續透過統籌稅款及補助款挹注地方，2025年中央統籌分配稅款及一般性補助款達7241億元，較2014年大增78.7%；若加計計畫型補助款，2025年中央對地方挹注已達1兆151億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法