美消費增加提振經濟 歐洲家庭儲蓄率則續增

歐元區家庭今年第2季的儲蓄率達到15.7%。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然歐洲和美國的儲蓄率在疫情期間都提升，但是美國消費者隨後迅速恢復支出，歐洲仍還在努力擺脫俄烏戰爭帶來的不安全感，儲蓄率持續高於疫情前。

《金融時報》報導，根據歐盟統計局（Eurostat）公佈的數據顯示，截至今年6月，歐元區家庭儲蓄率達到15.7%，遠高於疫情前12.3%的平均水準。儘管整體數據無法直接比較，但顯然與美國趨勢不同，美國的個人儲蓄率在第2季僅有5.2%，低於2010-2019年的6.1%平均值。

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穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，美國較低的儲蓄率推動了消費者支出，為美國經濟成長的主要推動力，也是美國經濟成長快於歐洲的關鍵原因，「美國消費者持續推動全球經濟列車」。

根據經濟合作發展組織（OECD）的最新預測，在家庭支出的推動下，美國今年的國內生產毛額預計將成長2.6%，而歐元區和英國則僅成長0.7%和1.1%。

顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家西蒙·麥克亞當（Simon MacAdam）指出，疫情期間歐洲家庭財富的成長已經消失，對住房的投資比疫情前多，這也推高了歐元區的整體儲蓄數據，然而，儘管工資提高，信心卻未回升。

中東衝突升級可能加劇歐洲的謹慎情緒，歐洲比美國更依賴中東的能源供應。疲軟的經濟成長也打擊士氣，德國最近一季的產值萎縮。

經濟合作發展組織（OECD）預測，至少在明年之前，德國和歐元區的家庭儲蓄率將繼續高於疫情前的平均水平，並高於美國。

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