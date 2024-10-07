減少光電用地面積的新突破 工研院綠能科技成果發表

工研院舉辦綠能國際論壇，現場也展示一系列的太陽光電創新技術。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕工研院今天舉辦綠能國際論壇，現場也有成果展，由於台灣幅員不大，在太陽光電的應用上，轉換效率的提升、建置面積的減少等相當重要，創新技術備受關注，現場成果展中的可撓式矽晶TOPCon（穿隧氧化鈍化接觸）模組、鈣鈦礦X光閃爍體等，格外引起矚目。

這場國際論壇在台南歸仁區的沙崙綠能科技示範場域舉行，邀請太陽能光電協會產業界代表，以及日本、荷蘭等專家、學者等，進行議題的交流、分享。

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根據國發會公布的台灣2050淨零路徑，未來將有約7成的發電來自再生能源，太陽光電將扮演關鍵角色，今天的論壇議題，包含了新世代太陽光電、前瞻光電材料與電網管理等，結合現場的實體展示、特色導覽，發表創新科技的研究成果。

工研院綠能與環境研究所長王漢英表示，台灣正處在太陽光電產業蓬勃發展的關鍵時刻，目前開發的TOPCon光電轉換率深具國際競爭力，並已商業化生產，可撓性光電模組更可貼附於建築物外牆，解決國內土地資源緊張的問題。

王漢英提到，沙崙場域也孕育一系列的前瞻技術，且進入試量產階段，將助力未來商業推動，以及海外市場擴展，進一步促進業界對綠能的投資與國際合作。

經濟部能源署長游振偉專程南下出席論壇開幕，他指出，隨著AI在台灣的蓬勃發展，預估2030年用電量將增長12至13﹪，淨零永續已成為全球顯學，產業對於綠電的需求也有逐漸提高的趨勢。

游振偉說，發展太陽光電，不僅可提升台灣能源自主，更是確保未來經濟的重要基石，沙崙科學城的示範場域，集結多個國家研究機構的資源，為產業化最後一哩路注入強勁動能。

論壇上午場次探討「PV科技發展的規劃與進展」，並聚焦於「日本的太陽光電技術研發概述」，還有「生態與能源的雙贏：漁電共生方案的實際應用與展望」，包含精彩的實務見解，及最新的「浮動太陽光電」成果分享。

主題演講部分討論了「全球離岸光電發展及臺灣的機會與挑戰」，強調海上太陽能在土地稀缺地區的重要性，產官學研代表現場交換意見與看法。

下午場次則介紹最新的「鈣鈦礦X ray感測技術」，這種材料因其卓越的載體傳輸能力，成為高靈敏度柔性X射線偵測器的理想選擇，並展示多種鈣鈦礦X射線檢測技術和商業規模的鈣鈦礦X射線平板偵測器。

另外，也探討鹵化物鈣鈦礦發光材料在X射線成像中的潛力，並討論「再生能源高占比對電網管理的影響」，分析在2050淨零目標下的挑戰與應對策略。

論壇最後介紹光伏電廠與儲能系統整合的調度技術，並探討智慧能源管理系統在沙崙綠能科學城的規劃與未來新興技術的引入。

現場展示的亮點技術，包含突破地形限制的高效太陽光電革新-可撓式矽晶TOPCon模組、太陽光電材料的多元應用-鈣鈦礦X光閃爍體，以及市集也可以很綠能-Ecube移動式能源解決方案等。

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