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禁建40年科3期計畫有新進展！內政部土徵審議小組今實地現勘

2024/10/07 12:47

新竹縣政府積極爭取行政院盡快核定科3期計畫， 內政部土地徵收審議小組專案小組今（7日）現勘該案社會住宅用地、主要農業區和住宅區、以及產業園區等3處，了解禁建40年來的實際現況。 （記者廖雪茹攝）新竹縣政府積極爭取行政院盡快核定科3期計畫， 內政部土地徵收審議小組專案小組今（7日）現勘該案社會住宅用地、主要農業區和住宅區、以及產業園區等3處，了解禁建40年來的實際現況。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統賴清德所提的「桃竹苗大矽谷計畫」已獲得行政院核定，新竹縣政府積極爭取行政院盡快核定新竹科學園區第3期計畫（簡稱科3期計畫）， 內政部土地徵收審議小組專案小組今（7日）現勘該案社會住宅用地、主要農業區和住宅區、以及產業園區等3處，了解禁建40年來的實際現況。

專案小組首先現勘位在竹東鎮中興路4段旁的社宅用地，接著轉進二重國中後方擴建工程旁，了解農業區和住宅區，委員們並走進田埂，關心農地周邊的老房子和學校。縣府產業發展處處長陳偉志簡報相對位置和範圍，科3期計畫位於竹東頭重、二重、三重與柯子湖地區，屆時從高速公路下方闢建一條40米道路。

陳偉志表示，二重國中的校地原為3.44公頃，但並未完全取得，尚有約2分之1的公共設施保留地為私人所有，所以縣府採向地主租用方式先行辦理校舍擴建工程。

產發處簡報，此案禁建40年，道路蜿蜒狹小，且為山坡地，因此位於基地西側的產業園區用地，都經過坡度分析後結果劃設，屬於較為平緩的山坡地，對於環境敏感區如坡度陡峭及地震帶等都劃作公園綠地；產業園區鄰近新竹科學園區，透過力行路和高鐵橋下道路都可方便進出園區。

產業園區坐落於前後低地的山脊平台上，也是寶二水庫竹東圳灌區的上游，委員特別關切地形的高低差及圳路的走向和保存。

縣議員林昭錡現場向委員說明，他接獲約9成農業區地主陳情，都想參加區段徵收配住宅區，所以他預期屆時徵收後配地將是一大問題。

專案小組現勘後，隨即到竹縣府聽取簡報，聽取列席民眾意見，並進行本案區段徵收公益性及必要性評估報告第1次會議。

行政院盤點桃竹苗產業儲備用地，並協調水、電、交通等基礎布建，在今年2月間核定「桃竹苗大矽谷計畫」時，新竹縣長楊文科隨即強調，首要之務是請行政院盡快核定已倡議20多年的台灣知識旗艦園區（原璞玉計畫）及已禁建40年的科3期計畫，兩案也是他提出的五支箭政策，牽動新竹縣的產業發展。

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