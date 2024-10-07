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傳蘋果Apple Intelligence將在10/28推出

2024/10/07 13:37

蘋果公司（Apple）人工智慧（AI）應用Apple Intelligence傳將在10月28日推出。（示意圖，彭博）蘋果公司（Apple）人工智慧（AI）應用Apple Intelligence傳將在10月28日推出。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）人工智慧（AI）應用Apple Intelligence傳出將在10月28日推出。

綜合媒體報導，《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在其最新的「Power On」電子報中指出，蘋果Apple Intelligence功能將在美國時間10月28日與iOS 18.1一併推出。

古爾曼表示，Apple Intelligence首階段的功能，包括智慧通知摘要、電子郵件自動歸類、生成圖像等功能 ，而其他像是ChatGPT整合、客製化表情符號Genmoji等功能，預計最快要等到12月隨iOS 18.2才會推出。

在語言支援方面，Apple Intelligence 10月僅支援美國英文，12月才會支援澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國等地的英文，而中文、法語、日語等語言的支援則要等到2025年才會推出。

古爾曼還透露，蘋果將於11月1日舉行發布會，並透露屆時蘋果將發布的新產品，當中包括有配備M4處理器的MacBook、Mac mini等。

蘋果4日股價收在226.8美元，漲幅0.5%。

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