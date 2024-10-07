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美元強彈！新台幣爆量重貶逾2角 重返32字頭

2024/10/07 12:14

美元強彈！新台幣爆量重貶逾2角，重返32字頭 （記者陳梅英攝）美元強彈！新台幣爆量重貶逾2角，重返32字頭 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業市場遠比預期強勁，美元指數強彈至102之上，創7週新高，非美貨幣承壓，新台幣兌美元匯率繼上週結束連2週升值走勢後，週一貶勢擴大，盤中重貶逾2角，直接摜破32元整數大關，中午暫時收在32.152元、重貶1.89角，台北外匯經紀公司成交量12.4億美元。

美國9月非農新增就業人數激增至25.4萬人，遠超乎市場預期，創下今年3月以來最大增幅，失業率也從4.2%意外下降至4.1%，為3月低點。這份報告緩解市場對於美國就業前景惡化擔憂，同時也降低聯準會11月再次降息2碼機率。

根據芝商所FedWatch工具，目前期貨市場交易人認為11月Fed降息1碼機率升至9成以上，甚至有2.1%認為11月可能維持利率不動。

美就業數據大好不但激勵美元走強，美股齊揚，道瓊指數再創新高，也帶動台股今日大漲逾200點，新台幣匯價則貶破32元整數大關，股匯再度呈現分歧走勢。

匯銀主管表示，台幣重返32元價位後，出口商蠢蠢欲動，加上台股隨國際股市反彈，若外資熱錢也出現回流，可望為台幣帶來支撐，不過主要亞幣尤其是日圓受到美元轉強影響持續走弱，短線台幣也不排除回測32.3元關卡。

在上週就業數據發布後，本周市場聚焦大廠財報以及即將發佈的通膨數據。

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