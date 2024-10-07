彭博：中國暴漲 部分股票被高估

中國股市漲勢未能令許多全球基金經理人和分析師信服。（示意圖，美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期中、港股票強勁反彈，並未讓許多全球基金經理人和分析師感到信服，市場質疑A股價值是否已過高的聲浪也越來越大。《彭博》報導，景順香港和中國首席投資長馬雷蒙指出，中港股市的這一輪反彈，部份股票已被高估，其市值並沒有與預期的收益表現相符。

他認為，短期內市場情緒可能會過熱，但最終投資者會回歸基本面。

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據報導，包括景順公司、摩根大通資產管理公司、匯豐全球私人銀行與財富管理，以及野村控股公司等機構，全都對近期的中國股市由低點出現反彈持懷疑態度。

市場認為，中國經濟的結構問題仍未解決，而這波中、港股市大漲是由資金行情所推升，因此未能讓許多全球基金經理和分析師信服。專家擔心，許多中港股票已出現漲勢過熱、市值過高的情況。

馬雷蒙指出，部份股票的股價上漲了30%至40%，幾乎達到歷史高位，但在未來的12個月的基本面表現，對我們來說是不確定因素，也是我們想削減部位的原因。

摩根大通資產管理公司也提及，投資者可能等待數據觸底。但此前也出現過「虛假曙光」，最近一次是在2月份出現反彈，但上漲行情後來完全消失。

在上週，中國股市的投機狂潮下，連中國違約開發商世茂、融創在短短5個交易日的股價漲幅就超過200%，而華融國際金融控股在上週三股價也上漲了463%。

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