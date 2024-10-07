美禽流感疫情未停歇 ! 政府撥款3大製藥商擴大疫苗供應

三大製藥公司獲得美國政府款，以增加禽流感疫苗產量。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為應對持續在多州蔓延的禽流感疫情，美國政府向3大製藥公司，包括法國賽諾菲（Sanofi）、英國葛蘭素史克（GSK）和澳洲CSL撥款近7200萬美元（約新台幣23.2億元），以增加國家禽流感疫苗儲備。

《路透》報導，這筆撥款中，以CSL獲得3790萬美元（約新台幣12.21億元）最多，賽諾菲次之、約2340萬美元（約新台幣7.5億元），葛蘭素史克則拿到1050萬美元（約新台幣3.38億元），預計到2025年第1季度將有1000萬劑可用。這3家公司還將生產額外的疫苗成分，以配合流行的禽流感病毒株。

請繼續往下閱讀...

根據美國政府數據，自3月以來多州爆發禽流感疫情，已有14個州超過254個畜群確診，並通報了人類感染病例。

外媒指出，這兩年多以來，美國農民一直與禽流感病毒作鬥爭，這病毒繼續擾亂美國的雞蛋供應。CoBank的動物性蛋白質經濟學家歐尼斯特（Brian Earnest）表示，秋季和冬季對於雞蛋的需求通常會上升，因為季節性烘焙推動家庭對雞蛋的使用量。

歐尼斯特指出，由於生產者尚未從過去2年禽流感的損失中恢復過來，現今產蛋母雞的數量減少了，目前恐還無法克服禽流感爆發的問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法