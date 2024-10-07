焦點股》辛耘：CoWoS擴產利多 亮燈漲停

辛耘（3583）因有CoWoS擴產利多，今日盤中亮燈漲停。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）持續擴增先進封裝CoWoS產能，外資法人預估2026年產能將破1百萬片大關，帶動CoWoS設備概念股弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、均華（6640）等族群，今股價紛強彈，辛耘更亮燈漲停達491.5元，一舉上漲44.5元，截至10點35分，成交量超過1萬張，漲停委買量逾1600張。

受惠AI晶片需求旺，帶動台積電先進製程與先進封裝擴產進度加速，有助明年營運更上一層樓，台積電先前釋出CoWoS產能供不應求，今明年產能將倍增。外資法人預估，台積電CoWoS擴產繼2024年產能超過30萬片之後，明後年後將分別增到破60萬片與1百萬片大關。

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CoWoS擴產，對設備需求增加，設備相關廠營運動能增強，帶動設備廠股價高漲，弘塑（3131）今股價最高達1880元、漲幅最高達近9%，辛耘亮燈漲停達491元、上漲44.5元，萬潤最高達528元、漲幅6.88%，均華最高達970元、漲幅7.65%，今股價紛強彈。

辛耘業務包括再生晶圓、自製設備與設備代理，辛耘受惠濕製程設備出貨增加，1-8月累計營收為62.51億元，年增達43.71%，上半年稅後淨利4.36億元，年增45.4%，每股稅後盈餘5.43元。法人預期辛耘今年營運續創新高可期，明年也將續成長。

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