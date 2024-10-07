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不到5歲當上公司代表年薪逾240萬！南韓揭發非法繼承亂象

2024/10/07 10:07

南韓有360名未成年公司代表，其中20人年薪超過1億韓元，並且有1人未滿5歲。（彭博）南韓有360名未成年公司代表，其中20人年薪超過1億韓元，並且有1人未滿5歲。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！南韓國會教育委員會議員陳善美7日收到的資料顯示，截至今年8月為止，國內共有360名未成年「公司代表」，其中20人年薪超過1億韓元（約新台幣240萬元），並且有1人未滿5歲，顯見已然出現鑽法律漏洞的非法繼承行為。

《韓聯社》報導，這份由南韓國民健康保險公團提交的報告為「最近5年未成年公司代表按年齡劃分所得分布現狀」，依照健保投保資料進行統計，結果發現年收入逾1億韓元的有20人、年收入超過5000萬韓元（約新台幣120萬元）且1億韓元以下的共41人、年收入5000萬韓元以下為299人。

在年收入逾1億韓元的20名未成年公司代表中，11歲至15歲的有12人，其次是16歲至17歲的5人、6歲至10歲的2人，以及1名不滿5歲的幼童，狀況相當驚人。

若按地區來劃分，首爾的未成年公司代表數量最多達231人，後面分別是京畿道61人、仁川22人、釜山18人、全羅北道9人、慶尚南道8人、大邱5人，還有大田、世宗市各2人，以及江原道、忠清南道各1人。

在成為國會議員之前，陳善美是專門為弱勢族群發聲的律師，她強調這是收入不平等現象在韓國社會普遍存在的證據，政府必須嚴厲打擊利用未成年人進行的非法繼承行為。

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