下修產量預測 Rivian股價重挫近9％

美國電動車新創「Rivian」4日公布第3季交車數據低於分析師預期，並下修公司全年產量預測。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車新創「Rivian」4日公布第3季交車數據低於分析師預期，並下修公司全年產量預測。消息一出，Rivian 4日盤中股價一度重挫近9%。

綜合媒體報導，Rivian 4日公布公司第3季交車量為1萬18輛，並重申2024全年交車量預測為5萬500輛~5萬2000輛，皆遜於分析師預期的1萬2078輛、5萬3491輛。

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同時，Rivian還表示，為應對零件短缺和需求放緩的問題，公司已大幅下調2024全年產量預測，將先前預估約5萬7000輛下修至4萬7000輛~4萬9000輛。報導指出，預測下調意味著Rivian現在預計生產的車輛數量將少於2023年。

受到上述消息衝擊，Rivian 4日盤中股價一度重挫8.9%，最低觸及9.82美元，隨後跌勢收斂，最終收在10.44美元，跌幅3.15%。

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