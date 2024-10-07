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日圓貶破149 日官員警告市場投機行為

2024/10/07 09:30

日圓兌美元匯率週一（7日）早盤一度貶破149大關。（路透資料照）日圓兌美元匯率週一（7日）早盤一度貶破149大關。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓兌美元匯率週一（7日）早盤貶破149日圓兌1美元大關，日本財務省主管外匯事務的三村淳（Atsushi Mimura）隨後對外匯市場的投機行為發出警告。

《路透》報導，美國9月就業報告意外強勁，導致交易員削減了聯準會（Fed）將進一步大幅降息的押注，導致週一早盤日圓對美元一度貶至149.10，創下8月16日以來最低水位。

自從新任首相石破茂（Shigeru Ishiba）表明，「日本經濟還沒準備好進一步升息」以來，日圓一直承壓，相關發言與石破先前對日本央行（BOJ，日銀）放鬆寬鬆貨幣政策的支持，出現了明顯的轉變。

三村週一對記者表示，當局將密切監控包括投機交易在內的貨幣市場走勢，與前任官員神田真人（Atsushi Mimura）採取了一樣的口頭干預策略。

針對當前的市場情勢具體情況，三村拒絕多做評論。三村對市場做出警告後，日圓兌美元匯率回升至148.5上下。

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