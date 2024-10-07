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開後門？福斯CEO：應允許中國車企以投資取代關稅

2024/10/07 09:08

福斯汽車執行長布魯姆（Oliver Blume）。（彭博資料照）福斯汽車執行長布魯姆（Oliver Blume）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠福斯（Volkswagen）執行長布魯姆（Oliver Blume）表示，歐盟應該考慮調整對中國製電動車的計劃關稅，並稱，應該讓中企能夠透過在歐盟投資避免關稅。

歐盟在4日通過未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，福斯執行長布魯姆接受德媒《週日畫報》（Bild am Sonntag）指出，比起祭出懲罰性關稅，應該互相給予投資信貸。那些在歐盟投資、創造就業以及其他當地公司合作的人，應該在關稅方面受益。

歐盟官員週五（4日）表示，即使歐盟最大經濟體德國和德國汽車製造商拒絕關稅，歐盟仍將對中國製造的電動車徵收關稅，顯示出歐盟與北京10年來最大貿易爭端的分歧。

這項提案將對中國製造的電動車徵收高達45％的關稅，如果中國車廠要將汽車輸往歐盟，將面臨額外的數十億美元花費，關稅將從下（11）月開徵，為期5年。

負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會指出，在經過1年的反補貼調查後，將針對不公平的中國補貼做出反擊，但執委會週五也提到，將繼續與北京進行談判。布魯姆則向《週日畫報》表示，對中的報復性關稅，恐損害歐洲汽車製造商的利益。

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