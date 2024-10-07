川普再拿關稅開鍘！放話對墨西哥進口車課徵200％關稅

川普拿關稅開鍘！放話對墨西哥進口車課徵200%關稅（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美總統大選剩不到1個月，美國共和黨總統候選人川普再次拿關稅開鍘，週日表示，若當選，他將對從墨西哥進口的汽車，課徵高達200%的關稅。

路透報導，川普在與民主黨人賀錦麗激烈角逐中曾承諾，如果再次當選總統，他將對進口汽車和卡車徵收100%的關稅，以幫助國內汽車行業，但週日在威斯康辛州朱諾機場的1次集會上，川普將這個數字翻了1倍，川普表，如果有必要，我們將徵收200%的關稅，我們不會讓這些汽車進入美國。

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川普8天內第4次在威斯康辛州競選，突顯了他的競選活動對該州的重視，距離大選舉日還有不到1個月的時間，民調顯示，美國副總統賀錦麗在威斯康辛州4年前投票支持拜登總統，而不是川普後，在該州略有優勢。

川普在承諾支持美國汽車業時發表了有關關稅的言論。專家表示，他的計畫可能會提高汽車價格。

2023年，墨西哥向美國出口了約300萬輛汽車，其中底特律三大汽車製造商約佔出口量的一半。

稅收政策中心智囊團表示，對墨西哥汽車出口徵收巨額新關稅「可能會推高機動車輛的成本，無論是國產車還是進口車、二手車還是新車的成本」。

川普先前曾在2016年擔任總統和候選人時威脅對墨西哥汽車徵收高額關稅，導致汽車成本上漲。

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