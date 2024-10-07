卡奴照過來！信用專家傳授2招輕鬆提高信用評分

卡奴照過來！信用專家傳授2招，輕鬆提高信用評分（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近3成的Z世代感覺無法控制自己的信用評分，不過，不過，信用專家表示，影響評分主要項目是付款記錄和欠款金額，佔比高達65％，因此，想要維持較好的評分，只要您按時付款，至少支付最低還款額，並保持可觀的信用卡債務，那麼您就會擁有可靠的信用報告和可靠的信用評分。

CNBC報導，根據 FICO 最近的1項研究，許多Z世代的信用卡用戶都知道他們的信用評分很重要，但相當多的人認為他們對如何正確管理信用評分沒有充分的了解。

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根據FICO 9月的研究，大約60%的成年Z世代表示，了解他們的信用評分如何運作是金融知識最重要的方面之一。然而，大約20%的人表示他們沒有這樣做的知識或工具，近30%的人認為他們無法控制自己的信用評分。

儘管如此，Z世代的平均信用評分並不算太差。根據 TransUnion 與 CNBC Make It 分享的數據，截至今年第2季度，Z世代的平均信用評分為667，這使他們處於「公平」信用範圍內。

這給了年輕人一些進步的空間，當您申請個人貸款或抵押貸款等時，「非常好」或「特殊」範圍內的較高信用評分可以貸到更好的利率，從長遠來看，這可以為您節省數百至數千美元。

無論您的信用評分目前處於什麼位置，好消息是信用評分並不是一成不變的，建立和維持健康的信用評分並不太困難。

曾在FICO和Experian工作的信用專家烏爾茨海（John Ulzheimer）表示，管理你的信用評分和信用報告實際上非常容易，幾乎不需要你付出任何明顯的努力就可以完成。

他指出，信用評分是使用5個因素計算，分別是付款記錄、所欠金額、信用記錄長度（使用信用卡的時間）、信貸組合（如信用卡、抵押貸款和分期貸款）和新信貸，每個因素都有不同的權重，而影響最大的是付款記錄和所欠金額，佔比都在3成以上。

Ulzheimer表示，由於您的付款歷史記錄和欠款金額佔信用評分計算方式 65%，因此這是您應該專注於維護的兩個主要要素。

他進一步指出，信用卡支付最低還款額，將有助於您避免信用評分受到影響，甚至可以透過安排定期線上支付將其設定為「自動扣款」。

但是，請注意，僅支付最低還款額意味著您最終可能會每月都有餘額，這可能會導致更高的利息費用，從而增加您的整體債務負擔。

據FICO 網站稱，這是因為，隨著您的餘額增加，還款和按時付款可能會變得更加困難，這可能會使貸方向您提供更多信貸額度的風險更大。

請記住，年輕的信用卡用戶得分較低的情況並不少見，因為1個人使用信用帳戶的時間長度佔其信用評分計算方式的15%。這意味著即使是擁有最佳信用卡習慣的年輕消費者，也不太可能獲得完美的850信用評分，因為他們管理信用的時間不長。

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