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羅奇：中國經濟陷停滯性風險 擺脫「日本病」尚早

2024/10/07 06:39

儘管中國股市近期反彈，經濟仍未走出低迷，房市刺激政策成效尚待觀察。（彭博）儘管中國股市近期反彈，經濟仍未走出低迷，房市刺激政策成效尚待觀察。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕曾任摩根士丹利亞洲區主席的知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）指出，中國因債務驅動的巨大資產泡沫破裂，面臨陷入日本式停滯與通縮泥淖的風險，而已故日相安倍晉三的經濟3箭提供了中國走出該泥淖的良方，目前中國僅射出第1箭，因此看到中國股市強勁反彈便開香檳慶祝，還為時過早。

羅奇投書金融時報說，中國經歷了1980年代以來最嚴峻的通貨緊縮，以及與日本不相上下的成長衝擊。中國的經濟成長（GDP）從1980年至2010年的10%增速，下滑6個百分點至國際貨幣基金（IMF）預期的未來5年成長約4%。

日本遭遇幾乎相同的經濟降速，日本在1946年至1990年GDP成長7.25%， 1991年至2023年僅剩0.8%，期間下滑逾6%。因此日本如何以安倍3箭走出經濟失落年代，成為中國的前車之鑑，這3箭即是強有力的財政與貨幣刺激，以及結構性改革。

該文說，北京近期大幅降息，加上對陷入困境的地方政府與股市注入大量流動性是第1箭。雖然滬深300已自近期最低點飆漲逾25%，仍低於2021年2月的最高點31%。日本的經驗亦是如此，自1989年12月至1998年9月間，日經平均指數4次反彈，每次平均上漲34%，但跌幅仍深達66%。

中國的財政之箭更加棘手。在政治局的聲明中，刺激措施是由廣泛承諾，而非具體目標來制定，比如，降低房貸利率與第2間房的頭期款要求，表達了支持房市的承諾，但對於如何吸收未出售房，則沒有任何細節。

如同1990年代的日本，北京因為公部門債台高築，對啟動2009、2010年的財政火箭筒政策抱持謹慎。這是可以理解的，2024年初中國政府的債務達GDP 85%，而當時為33%。

與日本相同，結構改革對中國而言是最困難的箭，中國面臨3大結構性挑戰：人口、生產力與長期消費不足。再者，對民營企業的支持流於口惠，同時北京也沒有面對中國結構性再平衡的最大障礙—社會安全，亦即退休與醫保方面的改革，致使無法降低由過度恐懼所驅動的儲蓄，進而促進家庭消費。

該文說，中國股市的飆漲令人輕易認為中國經濟最糟的時期已過，但該定論言之過早，最不好的狀況是，這僅是虛假的黎明，因此至少不要因為北京射出1支刺激之箭就開香檳慶賀。

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