山陀兒釀商家災損 經濟部祭貸款利息補貼最多50萬

因山陀兒風災、淹水造成部分店家或攤商生財器具損壞，經濟部提供多項政策協助業者。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因山陀兒風災、淹水造成部分店家或攤商生財器具損壞，經濟部提供多項政策資源協助業者，在財物災損協助提供「中小企業災害復舊貸款」及「企業小頭家貸款」兩項方案，每家企業可補貼6個月利息至多50萬元。

經濟部商業署說明，受災中小企業及稅籍登記業者，如有營運週轉或營業場所復舊資金需求，可檢附受災地區縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、或經濟部單位出具的受災文件，或經金融機構調查屬實，於遭受颱風災害的次日起6個月內，向金融機構申貸災害復工貸款。

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業者如因受災而致財務週轉困難者，商業署說明，經濟部可協助債權債務協商，與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力。

商業署提醒，若有申請租稅減免或向金融機構申請災害復工貸款需求的受災中小企業，務必在整建、清理營運場所之前，以拍照等方式蒐集完整受災情形，做為申辦相關業務的佐證資料。

受災中小企業可逕向金融機構申請，亦可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢。

颱風淹水造成部分店家電器設備毀損，經濟部也提供商業服務業節能設備汰換補助，包含具一級能效的空調、電冰箱、瓦斯爐及具有節能標章的照明燈具、冷凍櫃、空氣源式熱泵熱水器。

商業署表示，本次風災受影響企業若符合補助資格，且汰換的設備符合補助產品項目，可線上申請設備汰換補助，補助金額以購置金額50%為上限，每家企業至多可申請 50 萬元，詳細補助內容可至計畫網站查看，或撥打客服專線 02-8978-5999，除國定假日外，每日服務時間自 8:30 至 18:00。

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