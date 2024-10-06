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旺季加持！法人看Q4電子股平均漲幅12.9％、回檔就是買點

2024/10/06 17:54

法人認為，在年底旺季帶動之下，歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出。（資料照）法人認為，在年底旺季帶動之下，歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕根據CMoney統計顯示，外資9月買超以金融傳產為主，不過，法人認為，在年底旺季帶動之下，歷年電子指數在第4季漲勢皆相對突出，平均漲幅來到12.9%，若近期台股回檔，投資人可留意布局電子股。

根據統計，在年底旺季帶動之下，歷年電子指數在第4季漲勢表現優異，自2019年以來平均漲幅達12.9%，遠優於第一季的3.6%，以及二、三季的2.1%、1.2%。PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，若台股近期出現震盪整理，反而提供良好買點。

他認為，從國內外大廠的財報營收可看出市場對於半導體產業的需求暢旺，美光公布8月底止的年度第4季營收大增93%至77.5億美元，不僅財報優於預期，對財測展望的預估也優於市場期待，晶圓龍頭大廠年營收則有望拿下全球7成市佔率，券商持續上調全球半導體產業的獲利，預期2026年獲利規模將突破8000億美元大關，較2023年大幅成長27%。

至於選股方面，第四季仍以AI概念股為主。黃新迪分析，在生成式AI帶動下，大型雲端及系統業者加大AI server相關支出，有利於半導體測試、設備、散熱、電子零組件等族群受惠，另AI需求帶動的晶圓代工、測試介面、散熱與先進封裝等可作為主要布局重點，也可伺機回補IP、IC設計等相關族群類股。

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