南韓打火弟兄吃不飽？每餐預算不到百元 、大邱最慘

南韓議員認為，消防員的餐費預算太低。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大家對於消防人員的印象就是救火英雄、水裡來火裡去，總在第一時間保護大家的安全，這群救災英雄除了必備的訓練外，政府也應該關心他們的飲食，不僅要吃飽還要吃的營養。南韓國會議員近日踢爆，大邱地區的消防員餐費預算太低，每餐只有3112韓元（約台幣75元），連超商便當都買不起，質疑營養是否足夠。

《韓國先驅報》（Koreaherald）報導，反對黨議員韓秉道（Han Byung-do，音譯）提供的國家消防局數據顯示，全韓消防局的膳食預算有巨大差異，在一些地區消防局連營養師都沒有，引發外界對消防人員膳食品質及營養是否足夠的擔憂。

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資料顯示，大邱消防局的每餐餐費預算最低，只有 3112 韓元，其次是慶尚南道的一個消防站，每餐餐費預算為 3852 韓元（約台幣92元），全羅北道的另一個消防局為 3920 韓元（約台幣94元）。全羅南道、江原道、蔚山和首爾的其他幾個消防局每餐餐費約 4000 韓元（約台幣96元）。

報導指出，這些餐費預算低於便利商店午餐便當的價格，超商便當介於4000 韓元到 5000 韓元之間（約台幣96元至120元）。該預算也大大低於部分公共部門提供的膳食津貼，例如首爾學校的免費膳食津貼為5398韓元（約台幣130元）。

膳食預算的差異源於每個城市為消防員膳食提供的財政支持程度不同。全羅南道的消防局沒有聘用任何營養師，而全羅北道、慶尚北道和濟州島各聘用一名營養師。韓秉道強調，消防員的膳食是拯救生命的力量，敦促各地區將相關計畫標準化。

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