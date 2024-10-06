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吸引外商投資 蘇伊士運河管理局祭出零關稅優惠

2024/10/06 17:28

外貿協會籌組2024非洲藍海旗艦團，赴埃及期間訪團實地參訪蘇伊士運河經濟特區（SCZONE）與蘇赫奈港（Sokhna Port）作業區域。（記者廖家寧攝）外貿協會籌組2024非洲藍海旗艦團，赴埃及期間訪團實地參訪蘇伊士運河經濟特區（SCZONE）與蘇赫奈港（Sokhna Port）作業區域。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／開羅報導〕外貿協會籌組2024非洲藍海旗艦團，赴埃及期間訪團實地參訪蘇伊士運河經濟特區（SCZONE）與蘇赫奈港（Sokhna Port）作業區域。蘇伊士運河經濟區管理局指出，該運河佔全球12％貿易量，為吸引外商投資，祭出多項關稅優惠，包括最終產品的進口零組件零關稅，更允許外資100%控股。

蘇伊士運河經濟區管理局指出，蘇伊士運河佔全球12％貿易量，年均通航船隻量達2.6萬艘，前景廣闊。

為吸引外商投資，管理局祭出多項政策，租稅優惠部分，如果廠商從運河區出口最終產品，則進口的零組件享零關稅；無論從當地或國外已經用於製造的所有原物料、零組件都享零增值稅。另外享有50％企業退稅，有限期限為7年，並允許外資100％控股，外國投資商並可獲批5年的居留許可。

非洲鄰近歐洲市場，加上人口紅利豐沛，工資低廉，隨未來外資落地建置組裝與生產基地，可期逐步帶動內需消費力，發展為消費市場。

中日韓企業看準非洲商機，對非洲投資增加，尤其中國以外交經濟政策砸大錢投入非洲國家的基礎設施營建，日韓則提出融資協處措施，對國內中小企業出口非洲的投資項目提供信用擔保。

經濟部貿易署表示，非洲仍有許多外商投資障礙，包括非關稅成本高、電力等基礎建設待改善、產業鏈不甚完整，部分國家更有治安不佳、政治動盪以及幣值匯率震盪，赴非投資台商仍須密切評估相關風險。

外貿協會指出，埃及是北部非洲第一大經濟體與人口「億」級市場，全球航運需求回穩與觀光業復甦，都有助於埃及改善本身經濟體質。

聯合國貿易與發展會議最新報告顯示，埃及連兩年成為非洲首選投資目地，埃及政府統計2020年吸引全非FDI（外商直接投資）達526億美元，佔全非18.6%。

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