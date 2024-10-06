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傳中國與歐盟10/7將就電動車課稅 展開新一輪談判

2024/10/06 14:23

歐盟執委會本月4日通過決議，未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以應對中國的不公平競爭。（示意圖，法新社）歐盟執委會本月4日通過決議，未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以應對中國的不公平競爭。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟執委會本月4日通過決議，未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以應對中國的不公平競爭。現有消息指出，中國與歐盟將於週一（7日）將對中國進口電動車課稅一事進行談判。

綜合媒體報導，歐盟27個成員國4日在10國投票支持、5國反對、12國棄權下，通過未來5年對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，以抵制獲得國家不當補貼的廉價中製電動車湧入歐洲市場。

對此，中國商務部強烈不滿，呼籲歐盟延後實施該措施，以避免升高貿易衝突。

中國官媒有關的社群媒體帳號「玉淵譚天」5日發文表示，中歐雙方將於10月7日進行新一輪的談判，並引用知情人士的說法稱，中國商務部部長王文濤上月訪歐時，歐方表明政治意願，即便是最終裁定也不影響和中方繼續談。

「玉淵譚天」稱，中方本著磋商的態度，希望和歐方相向而行，很多問題也可以談。若歐方的政治意願只在口頭上，沒有體現在行動上，那就很難談了。

「玉淵譚天」還指出，有業界表示，不少歐盟成員國之所以投票贊成對中國進口電動車加徵關稅，是想用這種方式「迫使」中企赴歐投資。對於這些歐盟成員國的小心思，中方的態度也很明確，支持課稅，就會失去投資。

「玉淵譚天」表示，在新一輪談判之前，歐方需要拿出誠意與行動，中方必將採取一切措施維護中國企業利益。

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