羨慕！南韓金湯匙新生兒 5年來2829人獲贈與金額累計66億元

南韓5年來共有2829名0歲新生兒由家長申報贈與稅，贈與金額總計為2754億韓元。（彭博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕真的是含著金湯匙出生！南韓5年來一共有2829名0歲新生兒由家長申報贈與稅，贈與金額總計為2754億韓元（約新台幣66億元），平均每個幼兒一出生就拿到將近1億韓元（約新台幣240萬元）。

據《韓聯社》報導，南韓國會議員朴成訓6日收到的國稅廳資料顯示，2019年0歲新生兒獲贈與財產為417億韓元（約新台幣10億元），2020年疑似受到武肺疫情影響驟降至91億韓元（約新台幣2.18億元），到了2021年受到房地產價格上漲激勵，暴增至806億韓元（約新台幣19.3億元）。

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2022年則有854人申報、略增至825億韓元（約新台幣19.7億元）；2023年則是636人申報、降至615億韓元（約新台幣14.7億元），總計5年來共有2829名0歲幼兒獲家長贈與需繳稅。

若將年齡提高到未滿18歲的未成年人，過去5年申報贈與稅者達7萬3964人，總贈與金額為8.2157兆韓元（約新台幣1969億元）。國會議員朴成訓強調，在財富傳承過程中需釐清是否有非法贈與或逃漏稅行為，如此一來才能履行稅收正義。

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