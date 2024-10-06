戴琪捍衛大漲中國電動車關稅 稱是振興國產正當工具

美國貿易代表戴琪近日表示，為了重振國家產業，調漲關稅搭配進行投資是「正當且具建設性」的工具。（法新社）

〔中央社〕美國貿易代表戴琪近日接受法新社訪問時，捍衛華府對中國等國家大幅提高關稅的行動。她表示為了重振國家產業，調漲關稅搭配進行投資是「正當且具建設性」的工具。

美國政府9月13日宣布將把中國的電動車、電動車電池與太陽能電池的進口關稅分別大漲至100%、25%和50%，並已於9月27日生效。近期也敲定對其他貨品的關稅措施。

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這項對價值180億美元（約新台幣5812億元）中國貨品採取的關稅行動生效日期，距離11月5日美國總統大選僅剩數週時間。隨著美中角力加劇，美國民主與共和兩黨皆力主對中國採取強硬態度。

戴琪（Katherine Tai）3日受訪回顧任內表現時，捍衛運用關稅的行動，稱這是「制衡（中國）不公平貿易」的手段。她還說最近這波調漲關稅的目的，是幫助美國對潔淨能源的投資「扎根」。

戴琪表示：「我們要確保加稅是搭配我們正在投資的領域。」她指的是美國為了打造本土電動車、電池與半導體等產業所做的種種努力。

戴琪說：「一旦你已失去一項產業，要將它救回會困難非常、非常多。」她坦言美國雖然已對製造業有新的投資，但「要讓製造業全方位恢復，還要花更多時間」。

戴琪任內也面臨一些挑戰，包括美國主導的印太經濟架構（IPEF）當中的貿易支柱因勞工問題而遭遇阻礙。但她不認同單單勞工條款已造成「無法克服的挑戰」，表示IPEF各成員國今年仍持續取得進展。

戴琪強調，美國依舊投入印太地區。「我們過去在那裡，現在也是，我們一直參與其中。」1131005

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