外匯存底明年「清零」！學者：普廷戰時經濟快撐不下去了

經濟學家認為，俄羅斯戰時經濟快撐不下去了。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯在2022年2月24日入侵烏克蘭，遭到西方國家嚴厲制裁，俄羅斯轉向戰時經濟，該國半數外匯存底已遭西方凍結，目前手上的儲備用於投資且不具流動性，預計明年外匯存底就會耗盡，時間並不站在俄羅斯這邊。

瑞典經濟學家艾斯倫德（Anders Åslund）在國際知名專業評論機構《Project Syndicate》撰文指出，俄羅斯入侵烏克蘭已經2年多，俄羅斯經濟面臨的金融、技術和人口障礙比外界所理解的更嚴重，受到的制裁也2014年佔領克里米亞時更嚴峻，即使普廷和他的親信誇耀制裁讓俄羅斯變得更強大，許多人也聲稱制裁收效甚微，但時間並不站在俄羅斯這邊。

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文章稱，目前的制裁每年會削減俄羅斯 GDP 的 2%至3%，使俄羅斯陷入近乎停滯的狀態。對普廷來說，情況只會變得更糟，甚至可能阻礙他對烏克蘭的侵略行動。

烏克蘭將軍布達諾夫（Kyrylo Budanov）9月14日在基輔舉行的雅爾塔歐洲戰略會議提及，該國軍事情報部門截獲的俄羅斯文件暗示，克里姆林宮出於經濟原因希望在2025年底求和。無論這個文件真實性為何，這種情況都是有道理的。俄羅斯經濟面臨的金融、科技和人口障礙比外界理解的更為嚴峻。

文章直言，無論戰場結果如何，俄羅斯將是最大的輸家。戰爭代價高昂，自2014年非法佔領烏克蘭領土以來，俄羅斯經濟平均每年僅成長1%。俄羅斯不再是超級大國，唯一成長的部門是軍事和相關基礎設施，國企則以偏高的價格出售產品給政府，經濟的其他部分充其量持平。

文章稱，俄羅斯隱形通膨與蘇聯崩解前類似，這顯示西方的制裁比許多觀察家想像的有效。目前俄羅斯已無法向國外借款，必須依靠稅收和外匯存底生存，自2022 年2 月以來，其一半的外匯存底已被西方凍結。截至 2024 年 3 月，俄羅斯國家財富基金的流動性儲備，已從 2021 年高峰 1830 億美元銳減至 550 億美元，占GDP的2.8%，其餘大部分已用於投資且不具流動性。

鑒於這些限制，俄羅斯自全面入侵以來（2022-24年）不得不將年度預算赤字限制在GDP的2%，此類赤字每年約為 400 億美元，這意味著明年外匯存底將耗盡。儘管俄羅斯正在提高個人和企業所得稅，這對停滯的經濟沒有太大幫助，而且政府無法在國內出售許多債券。

另外，西方技術制裁也持續產生影響，俄羅斯不僅極度孤立，受過良好教育的年輕人大規模移民，加劇技術落後。即使俄羅斯從中國、土耳其和中亞國家購買受制裁的西方技術，西方已透過二級制裁逐漸關閉這些管道。

不僅如此，俄羅斯的武器出口亦崩潰，該國需要將這些武器全部投入戰場，只好被迫從較落後的北韓進口砲彈。兵源同樣快要耗盡，就算普廷剛下令俄羅斯軍隊必須增兵18萬，2.4%的失業率顯示其人力嚴重受限。

若將所有隱性成本全部納入考量，俄羅斯今年可能會在戰爭花費約1900億美元，即GDP的10%，鑒於西方金融制裁，這個數字可能代表最高水準。每當俄羅斯無法再為預算赤字提供資金時，該國就必須削減公共支出，非軍事支出早就被削減到最低限度。

反觀烏克蘭，抗俄戰爭每年花費約 1000 億美元，一半來自預算，另一半來自國外援助的武器，西方可以透過被凍結的 3000 億美元俄羅斯資產，幫助烏克蘭抵禦侵略者和恢復領土完整。

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