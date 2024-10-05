地表最小魔術方塊比1日圓硬幣還小 每個要價17萬太驚人

日本萬代集團旗下玩具公司MegaHouse，推出全球最小魔術方塊。（圖取自MegaHouse）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了慶祝魔術方塊問世50週年，日本萬代集團旗下玩具公司MegaHouse，特別推出全球最小魔術方塊，每邊長僅0.5公分，一個要價77萬7777日圓（約台幣17.1萬元）。

綜合外媒報導，MegaHouse稱，這款限量版迷你魔術方塊從概念發想到正式量產，耗時4年，已於8月23日獲得金氏世界紀錄認證為「最小的魔術方塊」，10月3日在MegaHouse公司官網開放預購。

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這款超小魔術方塊為鋁製，由39個零件組裝而成，重量約0.3公克，每邊長僅0.5公分，每邊長度不到一般魔術方塊的10分之1，體積比成人的指腹小，也比1日圓硬幣還小，仍可供玩家把玩。

根據官網所披露的訊息，這款魔術方塊售價為77萬7777日圓，預計2025年4月出貨，屆時每個魔術方塊都會附上特製的鋁製底座，防止買家不小心弄丟。

MegaHouse推出全球最小的魔術方塊，一個要價77萬7777日圓。（圖取自MegaHouse）

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